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الإثنين 25/فبراير/2019 - 02:47 ص

الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة إلى 5 لغات على الأقل أسبوعيًا

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
dostor.org/2530859

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نشر خطبة الجمعة بعدة لغات لا تقل عن 5 لغات أسبوعيا بإذن الله تعالى، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية، بالصوت والصورة، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا.

وقال "جمعة" إن الخطبة ستنشر مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف، بلغاته المختلفة، وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وموقع أكاديمية الأوقاف، وموقع مركز الثقافة الإسلامية لغات بكل من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ ومسجد المينا بمدينة الغردقة.

وأوضح "جمعة" أن ذلك يأتي في ضوء واجب الوزارة الشرعي والدعوي تجاه الدين وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها.

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