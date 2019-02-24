هاني شنودة يكشف دور نجل عبد الناصر في حياته الفنية (فيديو)

قال الموسيقار الكبير هاني شنودة، إن عبد الحكيم نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان "سميع" موسيقى جيد في شبابه، وكان يأتي لفرقته بالأسطوانات الأجنبية الممنوع دخولها.

وأضاف "شنودة"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن أسطوانة الموسيقى كانت تأتي من الخارج وكانت تظل في المصنفات 3 أشهر حتى يسمح لها بالدخول.

وعن علاقته عبد الحليم حافظ، قال: "قابلني عبد الحليم بالجلباب وطلب مني تشكيل فرقة موسيقية لتقديم مقطوعات موسيقية لأغانيه".