إيقاف "كهربا" لأجل غير مسمى لتطاوله على جماهير الزمالك

وقع أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، عقوبة صارمة على اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، بعد اعتراضه على تبديله بمباراة بترو أتليتكو الأنجولي والبصق على الجماهير البيضاء.



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