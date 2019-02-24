حملة أمنية موسعة على الشقق المفروشة برأس البر

تمكنت مباحث قسم شرطة رأس البربمحافظة دمياط، اليوم، من شن حملة موسعة على الشقق المفروشة بالمدينة، وذلك تحت إشراف اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط والعميد عمرو الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر.



وأسفرت الحملة عن فحص 100 شخص بينهم 24 شخص صادر ضدهم أحكام قضائية بإجمالى 60 سنة.



وفحصت الحملة التى قائدها الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر، ومعاونيه حسن جعفر محمد شوشة، من فحص 120 شقة مفروشة و20 فندقا.



وتم ضبط 3 قطعة سلاح أبيض وقطعتين سلاح نارى وكمية من المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.