القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
اقتصاد
الأحد 24/فبراير/2019 - 11:14 م

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 596 سيارة ملاكي ونقل

جمارك السيارات بالسويس
راندا التوني
dostor.org/2530844

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر يناير 2019 عن 544 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصي والتجاري.

وبلغت قيمة هذه السيارات 123 مليون 55 ألف و704 جنيه فيما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 37 مليون و157 ألف و489 جنيها.

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 21 مليون و427 آلاف و819 جنيه والرسوم الأخرى المحصلة 116 ألف و877 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 58 مليون و702 ألف و185 جنيها.

وخلال شهر يناير 20182019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 52 سيارة نقل للاستخدام التجاري بقيمة 12 مليون 630 ألف 645 جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 3 مليون 744 ألف و645 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 2 مليون و392 ألف و528 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 64 ألف و176 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 مليون و101 ألف و349 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يناير 2019 عن 596 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون و686 آلاف و261 جنيها وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 64 مليون و803 ألف و534 جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يناير 2019 حوالي 65 سيارة كما تم إعادة تصدير 135 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ أكثر من شهرين

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أكثر من شهرين

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

إيمان جنيدى.. أول صعيدية تقود فرقة موسيقية: عمرى ما خفت على المسرح

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفيدرالية

"لله جنود خفية".. كيف هدم البرادعي مصداقية الجزيرة بعد برومو "الساعات الأخيرة"؟

الباز: ما الذي ينتظره المصريون ليقتنعوا بأن الإخوان جماعة إرهابية؟

ads
الأكثر قراءة

جمهور الزمالك يسب "كهربا".. واللاعب يرد بالبصق

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

فضيحة علمية لـ "57357".. أطباء بالمستشفى زوروا ورقة بحثية عن سرطان الدماغ

كورة Live مشاهدة مباراة Liverpool VS Manchester United بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

إيقاف "كهربا" لأجل غير مسمى لتطاوله على جماهير الزمالك

جمهور الزمالك يسب "كهربا".. واللاعب يرد بالبصق

نور الطيب تتأهل للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

جمهور الزمالك يسب "كهربا".. واللاعب يرد بالبصق

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

فضيحة علمية لـ "57357".. أطباء بالمستشفى زوروا ورقة بحثية عن سرطان الدماغ

كورة Live مشاهدة مباراة Liverpool VS Manchester United بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع

ads
كشكول

المعرض الخيري الثانى بتمريض عين شمس

إدارة الأزهر الرياضية تهنئ الطالبة بسملة حسن لحصولها علي بطولة إفريقيا للكاراتيه لعام 2019

عميد كلية البنات الأزهرية ب "المنيا" يكرم طالبات حفظة القرأن الكريم في اللقاء القمى

رئيس جامعة بنى سويف يفتتح فعاليات النسخة الثالثة للبطولة العربية للمبارزين

رئيس جامعة بنى سويف يكرم الحاصلين على براءة إختراع في مجال تحلية المياة

الأمصار

أسماء الأسد تزور ريف حمص

سامح شكري لأردوغان: لن ننزلق لمستواك المتدني "فيديو"

أبومازن: التطبيع مع إسرائيل لن يحل القضية الفلسطينية

الرئيس أبومازن: لم نتخلى عن أهلنا في قطاع غزة و نعمل لتشكيل حكومة جديدة

رغم حالة الطوارئ.. متظاهرون سودانيون يتحدون البشير

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

مريم أنور.. خريجة «فنون جميلة» تبعث الروح فى «الخردة» والأثاث القديم

سندس.. المُريدة فى رحاب الأولياء

"سبيس إكس" و"بوينج" تهددان مهمات ناسا المأهولة مستقبلا

الصحة

5 فوائد مهمة للسكر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎