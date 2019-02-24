جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 596 سيارة ملاكي ونقل

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر يناير 2019 عن 544 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصي والتجاري.



وبلغت قيمة هذه السيارات 123 مليون 55 ألف و704 جنيه فيما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 37 مليون و157 ألف و489 جنيها.



وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 21 مليون و427 آلاف و819 جنيه والرسوم الأخرى المحصلة 116 ألف و877 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 58 مليون و702 ألف و185 جنيها.



وخلال شهر يناير 20182019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 52 سيارة نقل للاستخدام التجاري بقيمة 12 مليون 630 ألف 645 جنيه.



كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 3 مليون 744 ألف و645 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 2 مليون و392 ألف و528 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 64 ألف و176 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 مليون و101 ألف و349 جنيها.



وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يناير 2019 عن 596 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون و686 آلاف و261 جنيها وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 64 مليون و803 ألف و534 جنيه.



من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يناير 2019 حوالي 65 سيارة كما تم إعادة تصدير 135 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.