هاني شنودة: أول أجر حصلت عليه كان "عشوة" (فيديو)

قال الموسيقار الكبير هاني شنودة، إن أول فرقة كونها كانت في طنطا، وكان عمره أقل من 15 سنة، وأول أجر حصل عليه كان عبارة عن "عشوة".

وأضاف شنودة، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن والده وجد بداخله موهبة العزف وشجعه على الالتحاق بكلية التربية الموسيقية، منوها أنه كان يحب العزف منذ الصغر، خاصة أن والدته أيضًا كانت عازفة.

وأكد الموسيقار الكبير، أن فرقته الموسيقية هي من غيرت الموسيقى في مصر، منوها أن الراحل نجيب محفوظ كان مؤمن بالموسيقي التي يقدمها، وطلب منه أن يفعل ما يراه صحيحًا من وجهة نظره، وأن يقدم مزيكا جديدة، وعدم السير على نفس النمط القديم.