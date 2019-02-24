"نقابية عمر أفندي" تحدد 8 مطالب لعرضها على مجلس إدارة الشركة

اجتمع أعضاء اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بشركة عمر أفندي اليوم الأحد، بمقر الشركة، مع لفيف من موظفي الشركة يمثلون جميع القطاعات بفروع، "الإدارة، المراجعة، مخازن، والنقل"، وعدد من قدامى الموظفين المحالين على المعاش.



وأكد الحضور على شرعية اللجنة الإدارية المشكلة بالقرار الصادر من النقابة العامة للعاملين بالتجارة، برقم 46 لسنة 2018، مطالبين بضرورة عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور ممثلا من النقابة العامة للعاملين بالتجارة، لإيجاد حلول لجميع المشاكل العمالية المتراكمة من فترة طويلة، ومنها:



1- صرف باقي مكافأة ميزانية 2017، والتي تم إقرارها فبراير 2018، والتي حققت الشركة فيها خفض في الخسائر، وذلك بقيمة شهرين لجميع العاملين.



2- سبل صرف الأثر الرجعي لعلاوة 2008 للذين وقعوا على نموذج التنازل، وخاصة من وافتهم المنية بعد تسليم نموذج حق الوراثة.



3- تنفيذ الأحكام الصادرة لعدد من العاملين بأحقيتهم في علاوة 2008 وفق تواريخ الأحكام وتنفيذ منطوق الأحكام كما وردت مع مراعاة الظروف المرضية من خلال لجنة وليس وفق أهواء موظف مهما كان منصبه، مع مطالبة الإدارة بتخصيص مبلغ 250 ألف جنيه شهريا لسداد الأثر الرجعي للأحكام، وبخاصة مع ارتفاع المبيعات الشهرية لمستوى 28 مليون شهريا، بالإضافة لنجاح خطة تأجير مساحات بالفرع.



4- نظرا لتدني مستوى الأجور بالشركة، يتم مراجعة منظومة العلاج التكافلي باسترداد قيمة (نسبة مساهمة الموظف) في التحاليل والأشعة.



5- تنفيذ خطة ترقيات والدرجات، وبخاصة مع ما يحدث من تعيينات جديدة بعقود (مدير تسويق)، 6 آلاف جنيه، ونسبة من المبيعات بفرعي أحمد عرابي، وروكسي.



6- مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية عند نقل الموظفين.



7- مشاركة ممثل اللجنة النقابية في إعادة الهيكلة التي يتم دراستها للشركة بتكليف من وزارة قطاع الأعمال.



8- التعاون التام مع اللجنة النقابية الإدارية بروح من الود ولصالح المصلحة بين العمال والشركة.