بالصور.. زاوية تعرض فيلم "بودى.. فرعون السومو"

عرضت سينما زاوية مساء أمس الأحد فيلم "بودي.. فرعون السومو" والذي يحكي قصة أول مصارع سومو مصري محترف في اليابان وذلك بحضور مخرجة العمل سارة رياض وعدد من أصدقائها وبحضور المخرج خيري بشارة.



الفيلم حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كوبنهاجن السينمائي، كما شارك في عدد من المهرجانات السينمائية منها جوائز لارجو السينمائية، جوائز أوتشي السينمائية بسويسرا، مهرجان أيام مستقلة السينمائي الدولي بألمانيا، مهرجان وهران للفيلم الدولي، وجوائز فيلادلفيا للأفلام المستقلة، مهرجان لشبونة السينمائي الدولي بالبرتغال، مهرجان بولندا السينمائي الدولي بوارسو.



سارة رياض هي صانعة أفلام مصرية - يابانية، التحقت بقسم الإعلام في جامعتين، واحدة باليابان والأخرى في مصر، ولكنها تركت الجامعتين، وقررت بدء رحلتها في تعليم ذاتها، لتعمل كصانعة أفلام حرة وكاتبة عام 2012، وتدربت سارة بالمشاركة في صناعة العديد من الأفلام الوثائقية والبرامج التليفزيونية والأفلام القصيرة، وتغطية الفعاليات بالفيديو، وفي النهاية، بدأت كتابة وإخراج أولى مشاريعها.