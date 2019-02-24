تنفيذ قرارات إزالة مخالفات محال تجارية بالمنشية في الإسكندرية

شن حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم، حملة تنفيذ قرارات إزالة لأعمال تجليد واجهة لمحال تجارية بمنطقة المنشية، وذلك لبروزها عن الحد المسموح به كما أنها مخالفة وبدون ترخيص.



وتم تنفيذ 4 قرارات أولها؛ الصادر بقرار رقم 14 لعام 2014م، بعنوان 10 ميدان التحرير، والثاني قرار رقم 350 لعام 2018م بشارع سوق الطباخين.



كما تم تنفيذ قرار رقم 557 لعام 2018م لمحل تجاري بشارع سوق الترك وإزالة تجليد الواجهة المخالف، كما تم إزالة بدء أعمال مخالفة على واجهة محل تجاري بذات الشارع ومنعها في المهد وتم توقيف العمل حتى يتم استخراج التصاريح اللازمة، وذلك لفرض الانضباط والالتزام بالقوانين في نطاق الحي.



تم تنفيذ الحملة من خلال لجنة الإزالة برئاسة محمد سعد سكرتير عام الحي، وبحضور إدارة المشروعات والمهندس المختص وإدارة الشئون القانونية ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالحي.



وتم التأمين من قوات شرطة قسم المنشية بمرافقة الكول الأمني بقيادة النقيب عبد الفتاح حيدر، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ على المخالفات وإيداعها بمخازن شرطة المرافق.