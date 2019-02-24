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الثقافة
الأحد 24/فبراير/2019 - 10:53 م

أنشطة متنوعة لذوى القدرات الخاصة بثقافة المنوفية

أنشطة متنوعة لذوى
حسام الضمرانى
dostor.org/2530828

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك في الإطار التوعوي لرفع شان أصحاب القدرات الخاصة.

وعقد بيت ثقافة أشمون ندوة تمكين ثقافي بعنوان "دور الدولة فى تنمية المواهب لذوى القدرات الخاصة" حاضرها كل من السيد جاد وشريف عبد الحليم حيث تحدثا عن دور الدولة فى الإهتمام بذوى القدرات الخاصة ومحاولة دمجهم فى المجتمع ومحاولة الاستفادة من قدراتهم المدفونة.

وفي سياق متصل، أقيمت اليوم بمكتبة منشآة سلطان محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "الإحتياجات النفسية لذوى القدرات؛ حاضرها محمد سعيد زارع وتناولت كيفية تعامل الإنسان مع ذوى القدرات.

كما عقد بمكتبه الشاعر محمد عفيفي مطر برمله الأنجب ندوة بعنوان دورنا تجاه ذوي القدرات الخاصة ألقاها عامر السيد عامر تناولت الندوة دور الدولة والمجتمع تجاه تلك الفئة وكيفية تقديم الخدمة لهم، بالإضافة إلى ندوة لمناقشة كتاب (الذبرجدة الخضراء) بمكتبة الطفل والشباب بسمادون ألقتها آمال إبراهيم، وتناولت الحديث عن وصف مصر وعن الصورة التى وصفها عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب عن مصر، وما تحتويها من معالم حضارية وتراثية فريدة وتناول اللقاء الحديث عن جامع عمرو بن العاص والقصور والأبراج.

كما أقامت مكتبة حديقة الطفل بالشهداء مناقشة قصة بعنوان "عروس البحر" تأليف عادل الغضبان ناقشها مرسي سعد وتتميز هذه القصة بالخيال والأسطوره فيجدون فيها ما يناسب خيالهم ويساير آرواحهم وتطلعاتهم في إطار التعبير الجيد والإخراج الفني المزين بالرسوم وهي تغذي النشيء وترفع نفوسهم وتوجيههم الي طريق الخير والجمال.

وعن نشاط نادي المرأة ببيت ثقافة الماي، تم تنفيذ ورشة لتعليم بعض الأطفال ضعاف السمع فنون الإبره والتريكو إشراف ليلي عاشور.

أنشطة متنوعة لذوى القدرات الخاصة بثقافة المنوفية
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