جمهور الزمالك يسب "كهربا".. واللاعب يرد بالبصق
قامت بعض جماهير نادي الزمالك بسب محمود كهربا جناح الفريق عقب خروجه من أرض الملعب خلال أحداث مباراة الفريق أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
التفاصيل..
قامت بعض جماهير نادي الزمالك بسب محمود كهربا جناح الفريق عقب خروجه من أرض الملعب خلال أحداث مباراة الفريق أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
التفاصيل..
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