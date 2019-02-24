فضيحة علمية لـ "57357".. أطباء بالمستشفى زوروا ورقة بحثية عن سرطان الدماغ

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدرة وتحرير جريدة "الدستور"، تدوينة للكاتب والصحفي محمد منصور، المهتم بالبحث العلمي، والتي كشف فيها عن فضيحة علمية لعدد من الأطباء العاملين بمستشفى 57357.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الصحفي محمد منصور قال في تدوينتهما يلي: "من كام شهر، نشرت تغطية كبيرة لورقة بحثية في مجلة نيتشر، الورقة ألفها مجموعة من العلماء من مستشفي 57357 ".

وأضاف: "الورقة كانت متعلقة بطريقة جديدة لاختراق الحاجز الدموى الدماغي وتوصيل أدوية لأورام الدماغ، ولأن الورقة عليها أسماء مصريين، ومنشورة في واحدة من أهم دوريات العالم، قررت تغطيتها في الصحافة وفي التليفزيون كمان، والتغطية بالفعل عملت ضجة وصدى واسع عند المهتمين".

وتابع: "للأسف، الورقة اتسحبت من المجلة بسبب "تزوير الأشكال".. وده معناه إن المؤلفين، بعضهم أو كلهم، استخدموا الاحتيال العلمي لنشر البحث ده، وإنهم مجموعة من النصابين والمنتفعين اللي معندهمش أي ضمير ولا أخلاق".

وواصل: "اسم مؤسسة 57357 موجود على الورقة دي، والحقيقة إن المؤسسة اللى أنا بكن لها كل احترام وتقدير يجب عليها أن تحقق وتتخذ اجراءات شديدة القسوة ضد كل من يثبت تورطهم في عملية الاحتيال والتزوير".

وواصل الباز، أن ما قاله الصحفي محمد منصور، أكده الدكتور أسامة حمدي، الأستاذ بجامعة هارفرد.

وتابع أن هذه فضيحة علمية متكامل لباحثين مصريين، ويجب على شريف أبو النجا مدير المستشفى أن يخرج عن صمته، ويكشف حقيقة هذه الفضيحة، وأن يفتح تحقيقًا واسعًا مع هؤلاء الأطباء الذين ينتمون لمستشفى 57357.