نيابة الغردقة تحقق مع أوكرانية لجمعها مبالغ مالية عن طريق "النصب"

بدأت نيابة الغردقة التحقيق مع مواطنة من أوكرانيا، لنصبها على بعض الجاليات الأجنبية، وجمعها لمبالغ مالية منهم، بغرض تنظيم حفل فني على مسرح قصر ثقافة الغردقة.



وبدأت الواقعة، عندما تلقي العقيد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة بلاغا من مديرة قصر ثقافة البحر الأحمر، تتهم فيه سيدة تحمل الجنسية الأجنبية، بإيهام عدد من أفراد الجنسيات الأجنبية المقيمة بالغردقة بتنظيمها حفلة لفرقة روسية بمسرح قصر ثقافة الغردقة، وجمعت مبالغ مالية منهم، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، ودون سداد مقدم إيجار المسرح ودون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة.



وانتقلت قوة من ضباط قسم شرطة الغردقة، إلى موقع قصر ثقافة الغردقة، وتبين وجود عدد من الجاليات الأجنبية بالفعل، أمام المسرح في انتظار الحفل الروسي، وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث القسم، من إلقاء القبض على المذكورة وتم مواجهتها وأقرت أمام المقدم محمد كساب مفتش مباحث القسم بصحة الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.