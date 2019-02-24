نصائح للسيدات للمحافظة على الصحة الإنجابية

قدم الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب نصائحه للسيدات، وذلك للحفاظ على الصحة الإنجابية، أهمها الابتعاد عن اللحوم المصنعة، وتناول الفاكهة والخضروات طازجة، محذرا من تناول الطعام والشراب غير الطبيعي كونه مضرا بالصحة الإنجابية ويهدد الخصوبة.



وأكد الملا، في تصريحات صحفية خطورة السمنة على الصحة الإنجابية، حيث أن زيادة الوزن يرهق المبايض، وتسبب السمنة اضطرابات في الهرمونات الجنسية، ناصحا بممارسة الرياضة بشكل منتظم، لأنها تزيد فرص الإنجاب وتقي من ضعف الخصوبة.



ووأوضح أن تأخر الحمل عند المرأة، له أسباب عديدة أهمها اضطراب الهرمونات حيث أن الهرمونات هي المسؤولة عن الكثير من صحة أو خلل أعضاء الجسم الداخلية.