حقيقة حملات "ضرائب دمياط" للحصول على القيمة المضافة

نفت مأمورية ضرائب دمياط قسم القيمة المضافة، برئاسة مجدى الباز، اليوم الأحد، في بيان صادر عن المأمورية، الشائعات المتداولة منذ أمس السبت، حول شن المأمورية حملات على المحلات التجارية والمنشآت الصناعية، بخصوص ضريبة القيمة المضافة.



وقال الباز إنه لا داعي للقلق والاستماع للشائعات، ويجب تواصل الممولين المستمر مع المأمورية لإزالة أي لبس، مناشدا أصحاب المحلات والورش والمعارض، بفتح منشآتهم، والعودة إلى العمل بصورة طبيعية.



جاء إصدار البيان على خلفية إغلاق معظم ورش ومحلات ومعارض محافظة دمياط أبوابها، على خلفية انتشار شائعة مجهولة المصدر، بوصول أتوبيس إلى المحافظة، وعلى متنه لجنة موسعة قادمة من القاهرة، ممثلين عن مصلحة الضرائب والأمن الصناعي والرخص، خشية تعرضهم لزيادة في الضرائب أو ضرائب القيمة المضافة.



من جانبهم، أكد بعض تجار دمياط، أن إغلاقهم لمحلاتهم ليس خوفا من محاضر أو عقوبات، حيث إنهم مسجلون بالسجلات التجارية، ولديهم تراخيص ودفاتر ضريبية، ولكن حالة ركود البيع التى يعاني منها الشارع الدمياطي، دفعتهم لغلق محلاتهم، خشية تحملهم أي بنود إضافية.