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الأحد 24/فبراير/2019 - 10:44 م

"الوادى الجديد" تستعد لزيارة وزير البترول غدا

الوادى الجديد تستعد
محمد علي مهدي
dostor.org/2530816

تستعد محافظة الوادي الجديد غدًا الإثنين، لزيارة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجمع الفوسفات فى أبو طرطور، بالمحافظة والذى سيتم البدء فى تنفيذه أبريل المقبل بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 1.4 مليار دولار.

ويعد أحد المشروعات القومية والمخطط إنشاؤه فى موقع مناجم أبو طرطور، وكانت أولى خطوات تدشين المشروع بتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركتى فوسفات مصر وأبو قير للأسمدة أواخر عام 2012، وسوف يرافق الوزير فى الزيارة كل من محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، ورئيس شركة فوسفات مصر خالد الغزالى.

وتعود فكرة إقامة هذا المشروع إلى سبعينات القرن الماضى، حيث تم استكمال جميع الخدمات والمرافق والبنية الأساسية الهائلة مع نهاية التسعينات، لكن واجه المشروع الكثير من الصعوبات التى تعود إلى اختلاف وجهات النظر في كيفية معالجة الخام وعمليات التنقيب تحت السطح إلى أنه تم إنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 لتتولي إدارة مناجم أبو طرطور.

وأعادت الدولة "فوسفات أبو طرطور" إلى دائرة الضوء والاهتمام مرة أخرى، حيث قررت الحكومة إحياءه من خلال شركة "فوسفات مصر"، وأكد وزير البترول أن خام الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية تصل قيمة صادراتها حاليا إلى 800 مليون دولار.

"الوادى الجديد" تستعد لزيارة وزير البترول غدا
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