براتب يصل لـ4500 جنيه.. 320 فرصة عمل بشركة مواد غذائية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 320 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات المواد الغذائية، وذلك براتب يصل لـ4500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 15 مدير، وذلك حتى 40 سنة، وبراتب 4500 جنيه، و10 مساعد مدير، براتب 4 آلاف جنيه، و10 مشرف، براتب 3500 جنيه، وذلك بشرط الحصول على مؤهل عالي، وحتى 30 سنة.



كما تتضمن الوظائف، 10 كابتن، براتب 2500 جنيه، و100 مضيف، براتب 2137 جنيه، و100 مندوب توصيل، براتب 2200 جنيه، وذلك بمؤهل متوسط، وحتى 30 سنة.



كما تحتاج الشركة، 25 استيوارد، بمؤهل متوسط، أو إعدادية، وحتى 35 سنة، براتب 1938 جنيه، و50 مساعد طباخ، بمؤهل متوسط سياحة وفنادق، وبراتب 2173 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين طبي، واجتماعي، ووجبة، وزي موحد.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01060978887، أو التوجه لمقر الشركة في 20 شارع جول جمال، بجامعة الدول العربية.