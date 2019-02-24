مطار سفنكس يستقبل أول رحلة دولية قادمة من أثينا

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الأحد، أول رحلة طيران دولية قادمة من مطار أثينا الدولى باليونان رقم LNXO7CY من طراز LEGACY 650 E 135 وهي طائرة خاصة تحمل على متنها ٦ ركاب، صرح بذلك



وقامت إدارة المطار، برش جسم الطائرة بالمياه وهو تقليد متبع للترحيب وحفاوة الاستقبال بالرحلات الجديدة للمطارات، كما قام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب وتقديم الورود لهم.



وقال الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن المطار جاهز بكامل طاقته لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة من مختلف أنحاء العالم لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية وبخاصة منطقة الأهرامات.