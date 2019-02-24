بعد تعينه نائبا لوزير الدفاع.. خالد بن سلمان يتفقد حدود المملكة الجنوبية

بدأ الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، مهامه اليوم، بعد صدور قرار ملكي أمس بتعينه في منصبه الجديد بعد أن كان سفيرا للملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال الأمير خالد، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء اليوم الأحد، إنه أجرى زيارة للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي وذلك بتوجيهات من ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان، مؤكدا أن حدود المملكة آمنة بفضل جنودها.



كما أشار نائب وزير الدفاع إلى أنه التقى اليوم بقيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين.



وأضاف "سنعمل سويا في ظل توجيهات سيدي وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية".



وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء امس أمرا بتعيين ابنه خالد نائبا لوزير الدفاع، وحلت مكانه الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للملكة لدى واشنطن.

