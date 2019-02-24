"الإخوان أذلوا أتباعهم".. أستاذ جامعي تحول لبائع شرابات وملابس داخلية في تركيا

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تدوينة لأحد أساتذة الجامعة المصريين الذين خرجوا مع جماعة الإخوان بالخارج للعمل ضد الدولة المصرية في تركيا.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذا الأستاذ الجامعي ويُدعى عمر الحداد، كتب تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، يوضح فيها أنه بعد أن كان أستاذًا جماعيًا في مصر ويمتلك شركة تدخل له مبلغًا ماليًا كبيرًا، أصبح الآن يبيع الشرابات والملابس الداخلية أمام أحد المولات في تركيا ليتمكن من الإنفاق على أسرته، وذلك بسبب قرارات غير مدروسة لقيادات الجامعة الإرهابية.

وتابع أن قيادات هذه الجماعة الإرهابية هم فقط من يعيشون في نعيم بالخارج، أما باقية المصريين الذين تم استدراجهم للعمل بالخارج، فتمت التضحية بهم، وهرستهم الجماعة.