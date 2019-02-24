محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإعادة تخطيط ميدان المحطة لتحقيق السيولة المرورية، وفك الاختناق الذي يعاني منه الميدان.



وقال شاروبيم إن هناك ثلاثة منازل خالية من السكان تعيق الحركة المرورية، وندرس الآن كيفية التعامل معها، وسنتخذ القرار المناسب بعد الانتهاء من الدراسة الفنية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مساء اليوم الأحد، مع لجنة تجميل الميادين بمدينة المنصورة، وشدد على ضرورة تعويض أصحاب المنازل في حالة إزالتها لتوسيع ميدان المحطة لأنهم أصحاب حق في هذا التعويض، وجرت مناقشات مستفيضة حول تصورات اللجنة لتطوير ميدان المحطة لتوفير مساحات جديدة لانتظار السيارات.



كما وجه شاروبيم ضرورة الأخذ في الاعتبار عند إعادة التصميمات حركة المرور في الميدان وكذلك عدد السيارات التي ترتادة وحركة المشاة داخل الميدان قائلا "ادرسوا من جديد فممكن إضافة حارة مرورية فى كل اتجاة".