حبس متهم بقتل شقيقه لمعاكسته زوجته فى الدرب الأحمر

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل شقيقه، بسبب معاكسته لزوجته، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.



وقال المتهم فى اعترافاته أمام النيابة إن زوجته اشتكت من معاكسة شقيقه لها والتحرش بها لفظيا، فاشتعلت النار بداخله وتوجه لمنزل شقيقه وتشاجر معه، وطعنه بسلاح أبيض طعنتين نافذتين بصدره، أسفرت عن وفاته فى الحال.



كما تعدى بالضرب على زوجه المجنى عليه ما أدى إلى جرح فى يدها اليسرى وجروح فى ظهرها.



وأمرت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتقرير حول إصابات زوجة المجني عليه، وكلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء الزوجة للتحقيق معها.



كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عامل، بتهمة قتل شقيقه وذلك بعد ضبطه متلبسًا بخيانته مع زوجته في منطقة الدرب الأحمر.