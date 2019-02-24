"ثابت": "القمة العربية الأوروبية" فرصة قوية للنهوض بالسياحة

أشاد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على خلفية مؤتمر القمة العربية الأوربية المقام حاليا في شرم الشيخ.



وأكد ثابت في تصريح لـ"الدستور" أن تلك الخطوة تعد واحدة من الفرص العظيمة للسياحة، وتتويجا لدور الرئيس في ربط العلاقات بين الدول العربية والأوروبية، مشيرا إلى أن الحدث يجسد مكانة مصر، باعتبارها نقطة التقاء بين الشرق والغرب على الساحة السياسية والاستراتيجية.



وأشار إلى أن المؤتمر يعمل على تعريف العديد من المشاركين بالأماكن السياحية في مصر.