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الأحد 24/فبراير/2019 - 08:51 م

أمير الكويت يدعو إلى دور أوروبي أكثر تفاعلا تجاه القضية الفلسطينية

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
dostor.org/2530791

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى دور أوروبي أكثر تفاعلا تجاه القضية الفلسطينية.
وقال أمير الكويت، في كلمته مساء اليوم الأحد أمام القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ، إنه وبرغم الدور المتمیز والمتقدم للمجموعة الأوروبیة حیال القضیة الفلسطینیة، إلا أننا نتطلع إلى أن نرى تفاعلا ومبادرات أكبر وأكثر مع هذه القضیة المركزیة وسعیا إلى جعلها في صدارة اهتمامات المجتمع الدولي، لأننا ندرك أن ما نراه الیوم من بؤر توتر واحتقان في منطقتنا إنما هو بسبب تجاهل هذه القضیة وعدم الوصول إلى الحل العادل والشامل الذي یتطلع إليه أبناء الشعب الفلسطیني الشقیق بل وأبناء الأمة العربیة بأسرها.
وأضاف أمير الكويت: "لقد مرت منطقتنا بمراحل تاریخیة مختلفة كان التفاعل الحضاري وغیره فيها واضحا وجلیا، حیث تأثیرات المنطقة العربیة واضحة وظاهرة على هياكل الحضارة الأوروبیة وبالمثل نرى بوضوح تأثیرات النهضة الأوروبیة والحضارة الأوروبیة جلیا وواسعا على مؤسسات المنطقة العربیة الفكریة والتعلیمیة والسیاسیة".
وتابع أمير الكويت: "كما أن لدینا فضاء مشتركا وبحارا مشتركة وتواصلا جغرافيا على الأرض وكلها عوامل تعزز من تفاعلنا وتوطد من تعاوننا وتمكننا من خلق آلیات التنسیق والسعي لشراكة نستطیع من خلالها دعم وتطویر علاقاتنا وتوسیع آفاقها لتحقیق المصالح المشتركة لدولنا على كافة المستویات الاقتصادیة والتعلیمیة والطاقة والاستثمار".
وقال أمير الكويت:" إننا نثق بأن مستقبل تعاوننا واعدا فحجم التبادل التجاري بین دولنا جاوز 326.5 مليار دولار أمريكي والیوم نشهد تطورا وارتقاء بمستوى تعاوننا إلى مستویات أعلى، كما أننا على ثقة أیضا بأننا قادرون على اللحاق بما فاتنا خلال السنوات الماضیة من إنجازات على صعید التعاون المشترك وفي جمیع المجالات".
وأضاف: "كلنا یدرك حجم الأخطار والتحدیات التي نواجهها لما نمر به من ظروف أمنیة وسیاسیة واقتصادیة صعبة وھى ظروف تحتم علینا دعوتكم للعمل معنا لمواجهتها إیمانا منا بالدور البارز والحیوي الذي تلعبه المجموعة الأوروبیة على المستوى الدولي في تعاملها مع العدید من القضایا والمسائل التي تمثل تحدیات مشتركة لنا جمیعا ولعل من أبرزها قضایا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
وعبر أمير الكويت عن الإعجاب بالدور المتمیز الذي تقوم به المجموعة الأوروبیة في التصدي للعدید من الملفات الساخنة على الساحة الدولیة، حیث إن الدور الأوروبي في مواجهة ظاهرة الإرهاب یعد دورا ممیزا وكان لنا شرف التعاون والتفاعل معه لما يمثله ذلك من تحد مشترك وتهديد مباشر لأمننا واستقرارانا جمیعا.
وأكد أن الدور الذي تقوم به المجموعة الأوروبیة على الصعید الإنساني یعد دورا متقدما ورائدا، حیث إن عطاء الدول الأوروبیة تمیز بالسخاء دائما في تلبیة الاحتیاجات الإنسانیة للمجتمعات البشریة، وقد لمسنا ذلك في المسارعة في تلبیة العدید من النداءات التي أطلقتها الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في العمل الإنساني، منوها بالتعاون والمشاركة مع المجموعة الأوروبیة في تقدیم الدعم للعدید من الأوضاع الإنسانیة للكوارث والأزمات التي تمر بها دول المنطقة والمناطق الأخرى في العالم.
وأعرب أمير الكويت عن سعادته لهذا اللقاء التاریخي الأول الذي ینعقد بین الدول العربیة والدول الأوروبیة في مدينة شرم الشيخ، مقدما الشكر والتقدیرلقادة الدول العربیة والأوروبیة على تلبیتهم الدعوة لهذه القمة واستجابتهم بالمشاركة فيها والتي تعبر عن حرصهم على تحقیق الاهتمام والتطویر للعلاقات العربیة الأوروبیة.

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