محمد الباز: أردوغان "حمار" لا يشم نفسه (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفع كثيرًا من أمواله وجند مخابراته وإعلاميين مصريين لتشويه صورة مصر، فإذا به يجد أول قمة عربية أوروبية تنعقد في القاهرة.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن أردوغان "حفي" حتى تنضم تركيا للاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك رفض الاتحاد الأوروبي طلب تركيا، منوها أن الاتحاد الأوروبي الذي رفض تركيا جاء اليوم كله إلى مصر لحضور القمة العربية الأوروبية.

وأكد "الباز"، أن أردوغان هو شخص تبددت أمواله وتبخرت أهدافه في حصار مصر، فأصبح شخصًا كاذبًا ومختلًا بشكل كامل، متابعا: "أردوغان "حمار" لا يشم نفسه.. فيرتكب كل الفظائع ويتكلم عن مصر".