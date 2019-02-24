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سياسي
الأحد 24/فبراير/2019 - 08:40 م

مايا مرسى تستقبل رئيسة الحركة العالمية "تعزيز السلام"

مايا مرسى تستقبل
محمد الشريف
dostor.org/2530778

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الأحد، كل من ليزا جيرنيجان الشريك المؤسس للحركة العالمية "تعزيز السلام" "amplify peace"، والوفد المرافق لها، ومجموعة من القائمين على مؤسسة ويل سبرنج.

وعبرت رئيسة المجلس عن بالغ فخرها وسعادتها بالحركة التى تسعى إلى إحداث التغيير فى العالم، من خلال تمكين النساء، ونقل قصصهن، مؤكدة أنها تجربة فريدة من نوعها وملهمة.

كما أكدت مرسى سعادتها وامتنانها أيضًا بالشراكة مع مؤسسة "wellspring" خلال السنوات السابقة، مرورا بمعسكرات الأطفال بمحافظة أسوان، ثم معسكرات حى الأسمرات، والتى تضمنت "أنا وماما، وأنا وبابا، وهكتشفنى"، وحتى معسكرات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأمهاتهم، مشيرة إلى أنه تم رصد سلوكيات الأطفال بعد المعسكرات ولوحظ مدى تأثرهم بالتدريب، وتغيير أفكارهم، متمنية أن يحظى جميع الأطفال بهذا التدريب الهام المؤثر، مضيفة أن التدريب أحدث أيضًا تغييرات إيجابية فى العلاقات داخل الأسرة الواحدة فى علاقة الأم والأب بأبنائهم، وهناك العديد من القصص الحية والمؤثرة فى هذا السياق، مشددة على أن جهود المؤسسة تستحق التقدير والثناء.

واستعرضت مرسى وضع المرأة فى مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 مرورًا بفترة حكم الإخوان، وحتى ثورة 30 يونيو، ودورها فى إنجاح هذه الثورات من خلال تصدرها هذا المشهد الهام فى تاريخ الوطن.

كما استعرضت نسبة المرأة فى البرلمان التى وصلت إلى ١٥%، كما وصلت نسبتها فى الحكومة 25%، مؤكدة أن المرأة المصرية استطاعت كسر الحاجز الزجاجى والوصول إلى العديد من المناصب القيادية التى لم تصل إليها من قبل، وهذا دليل على إيمان الإرادة السياسية بقدرات المرأة وإمكانياتها التى تؤهلها للوصول والنجاح فى جميع المناصب، وهو ماتجلى واضحا أيضًا في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية فى سابقة لم تحدث من قبل.

كما أشارت إلى برنامج «سيدات يقدن المستقبل»، والذى يُعد أول برنامج نوعى بين الحكومة والقطاع الخاص لتخريج كوادر نسائية مؤهلة للقيادة فى مختلف قطاعات الدولة، عبر منهج عملى من نخبة من القياديات، وذلك فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتأهيل المرأة المصرية على القيادة، وتطرقت رئيسة المجلس إلى الحديث عن جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس باعتباره حلقه الوصل بين المرأة المصرية على أرض الواقع والمجلس.

فيما أوضحت ليزا جيرنيجان أن حركة"تعزيز السلام" "amplify peace" تستهدف تعزيز مبادئ صنع السلام لإحداث التغيير في العالم، وأنها تأسست من قبل نساء يسعون الى خلق قصص أفضل معا، خاصة بين النساء التى تعرضت للتهميش، وذلك عبر لقاءات محلية وعالمية بالتركيز على صنع السلام كرسالة أساسية، مشيرة الى أن الفكرة تم تطويرها لادراك أهمية عمل الرجال والنساء معًا، مؤكدة ايمانها بأنه لكي تزدهر المجتمعات، يجب السماح للمرأة بالازدهار والنمو، فالمرأة هى الجيش الخفى للأمم، وتحقيقا لهذه الغاية، تولي الحركة أولوية كبيرة لقيادة المرأة، وأكدت رغبتها فى تطبيق هذه التجربة بمصر.

وأشادت جيرنيجان بجهود الدكتورة مايا مرسى للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، وأكدت أنها شخصية ملهمه ومحاربة وصاحبه تجربة ثرية لابد من توثيقها والإستفادة منها، وأنها وجه مشرف للمرأة المصرية.

مايا مرسى تستقبل رئيسة الحركة العالمية "تعزيز السلام"
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