28 مارس.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بدبي

يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 28 مارس المقبل على مسرح مدينة دبي للإعلام.



ويقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد كبير من أغنياته الشهيرة، منها: "قمرين"، "ده لو اتساب"، "أجمل عيون "،"يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"، "أنت مغرور"، "برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله على جماله"، "ليلي نهاري"، "باين حبيت"،" وياه"، "خلينا لوحدينا"، "نغمة الحرمان"، "كنت في بالي".



ويستعد الهضبة لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 8 مارس المقبل، داخل جامعة العلوم الحديثة والآداب بمدينة السادس من أكتوبر، ويكون الحفل مخصص فقط لطلاب الجامعة، ولم يتم طرح أي تذاكر للجهور العام.