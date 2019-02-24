مباحثات ثنائية بين الملك سلمان ورئيسة وزراء بريطانيا بشرم الشيخ

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.



وأشارت الوكالة إلى حضور عددا من مسؤولي البلدين اللقاء، بينهم وزير الدولة السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب البريطاني مدير مكتب رئيسة الوزراء قافن بارول، ونائب مستشار الأمن القومي كريستين تيرنر، وسكرتير المكتب الخاص بول هاريسون، وغيرهم.