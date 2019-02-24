وزير الشباب: دراسة لتحويل استاد الغردقة لمركز رياضي متكامل

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه سيتم إجراء دراسة لتحويل استاد الغردقة الرياضي إلى مركز رياضي متكامل ليخدم جميع فئات المجتمع بالمدينة.

وأضاف الوزير - في تصريح اليوم الأحد خلال تفقده الاستاد على هامش حضوره ختام فعاليات بطولة مصر الدولية للتايكوندو بالغردقة -أن خطة الوزارة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لذا يجب استثمار كافة المساحة المتاحة والمؤهلة لإقامة منشأة رياضية وشبابية تساهم في نشر الثقافة الرياضية، والتأكيد على حق المواطن في الاستفادة من تلك المنشآت.

يشار إلى أن استاد الغردقة صدر له قرار تخصيص عام 2000 بطرح من المديرية وتمويل من وزارة الشباب والرياضة، ويقع على مساحة 20 فدانا.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور أشرف صبحي سير العمل بمبنى مديرية الشباب والرياضة في محافظة البحر الأحمر والتقى والعاملين واستمع إلى آرائهم حول تطوير النظام والأسلوب الإداري المتبع، وأهم معوقات سير العمل.

وطالب وزير الشباب والرياضة، جميع العاملين بالمديرية ببذل مزيد من الجهد من أجل تطوير المنظومة الرياضية والشبابية بالمحافظة، كما بحث إمكانية نقل مقر المديرية إلى مقر آخر يليق بالعاملين وحجم العمل المنجز.