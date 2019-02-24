بث مباشر| الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم 24-2-2019

مواجهة جديدة لعشاق القلعة البيضاء في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي في مباراة هامة للفريقين في التاسعة مساء اليوم في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد يلاشوت لايف في الكونفدرالية الإفريقية في واحدة من المباريات الهامة التي ينتظرها عشاق الزمالك.

رابط سريع لايف مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

الزمالك يدخل مباراة اليوم رافعا شعار لابديل عن الفوز خاصة وأن الفريق يتذيل جدول ترتيب المجموعة الإفريقية برصيد نقطة وحيدة من مباراتين ويسعى لتحقيق أول انتصار له اليوم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر hd yalla shoot plus الزمالك متصدر الدوري المصري برصيد 52 نقطة جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في مباراة واحدة يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والتقدم في البطولة الإفريقية بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي لايف يلاشوت حصري بدون تقطيع بينما سيسعى فريق بترو أتلتيكو لتحقيق الفوز اليوم والتقدم حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط yalla shoot live

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الاسطورة

الزمالك ضد بترو أتلتيكو في مباراة مثيرة اليوم في الكونفدرالية الإفريقية في لقاء خارج التوقعات مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو وسيعول السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الزمالك في لقاء اليوم قدرات ساسي وكهربا وإبراهيم حسن لتحقيق الفوز في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين وسيكون خط هجوم الفريق الأبيض أقوى اسلحة الفريق في مباراة اليوم بث مباشر مباراة الزمالك ضد بترو أتلتيكو يلا شوت بلس.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو والقنوات الناقلة

وتنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في السابعة مساءا بتوقيت جرينتش التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت دي في بث سريع بدون تقطيع يناسب جميع السرعات لديك عزيزي المتابع بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو يلا شوت الجديد.



