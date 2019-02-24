بايرن يدرس فكرة إقامة مباراة وداع لريبيري وروبن

قال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، إن النادي يدرس إقامة مباراة وداع للاعبيه الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن عرفانا بإنجازاتهما خلال سنوات طويلة من التألق داخل صفوف الفريق.



وأوضح هونيس، في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، أن المباراة التي يفكر فيها بايرن ستكون مماثلة للمباراة التي خصصت لنجم الفريق الألماني الدولي السابق باستيان شفاينشتيجر الصيف الماضي، عندما خاض شفاينشتيجر المباراة مع فريقه الحالي شيكاغو فاير الأمريكي أمام بايرن الذي قضى في

صفوفه سنوات عدة وذلك على استاد "أليانز آرينا".



ويلعب ريبيري 35 عاما في صفوف بايرن منذ 2007 فيما يلعب روبن 35عاما في صفوف الفريق منذ 2009.



وتأكد أن عقد روبن مع الفريق لن يتم تجديده فيما ينتظر أن يحدث نفس الشيء مع ريبيري الذي ينتهي عقده مع الفريق هذا الموسم أيضا.



وأضاف هونيس: "فرانك (ريبيري) لن يتقبل هذا لأنه يرغب في اللعب طالما كان قادرا على الركض في الملعب".



ولم يحدد هونيس موعدا للمباراة المقترحة لوداع اللاعبين اللذين يمكنهما استكمال مسيرتها الكروية بناد آخر.



وقد يعود ريبيري إلى بايرن من خلال دور آخر بخلاف اللعب حيث قال هونيس: "سنحاول أن نجد عملا آخر لفرانك ريبيري يليق بإمكانياته ومزاياه".