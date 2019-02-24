الصفاقسي يتعادل سلبيا أمام ساليتاس في الكونفيدرالية الأفريقية

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الصفاقسي التونسي بضيفه ساليتاس من بوركينا فاسو اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع الصفاقسي رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، كما رفع ساليتاس رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، مؤقتا أيضا.



ويلتقي النجم الساحلي التونسي مع إينوجو رينجرز النيجيري في وقت لاحق من اليوم.