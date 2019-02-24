السيسي يوجه رسالة حب وتآخي للشعوب المحبة للسلام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة حب وتآخي إلى شعوب المنطقتين العربية والأوروبية وإلى جميع الشعوب المحبة للسلام، دعا خلالها إلى عدم الالتفات لدعاة الفرقة والكراهية أو لهؤلاء الذين يحاولون شيطنة الغير عبر وضعهم في قوالب أو ادعاء الأفضلية بناء على عرق أو جنس أو دين.



وقال السيسي في كلمته مساء اليوم، في افتتاح القمة العربية الأوربية الأولى في شرم الشيخ، "إن كل فرد منا على اختلافه يسعى لعالم أفضل له وللأجيال من بعده وما من سبيل لذلك إلا من خلال التعاون والتعلم من الآخر وقبوله".



ودعا الرئيس السيسي إلى الانطلاق نحو رحاب أوسع من العمل المشترك والاستناد إلى قيم حضارتنا الإنسانية ووحدة مصير جميع البشر.