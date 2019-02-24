هانى أبوريدة: "مفيش جلسات ودية مع الأهلى لحل الخلافات".. ولا تعديلات بجداول المباريات

- اعتبر ما حدث فى مباراة «الأحمر» وبيراميدز بالكأس «أزمة بدون لازمة» أكد المهندس هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عدم تراجع مجلس الجبلاية عن إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس، الخميس المقبل، واصفًا ما حدث فى الفترة الأخيرة بـ«أزمة بدون لازمة». وشدد «أبوريدة»، فى حواره مع «الدستور»، على مساندة الدولة وأجهزتها من أجل نجاح بطولة الأمم المقبلة، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة فى خروج البطولة على نحو مشرف للكرة المصرية. ■ لماذا حدثت الأزمة الحالية بين الأهلى والجبلاية بسبب تعديل بعض مواعيد الدورى؟ - الحقيقة أنا مندهش جدًا من اشتعال الأحداث فى الفترة الأخيرة بسبب خوض مباراة فى الدورى أو الكأس، فما الفرق أن يلعب الأهلى مباراة بيراميدز فى الدورى أو فى كأس مصر؟، وأفضل وصف لهذه الأزمة أنها «أزمة بدون لازمة»، واتحاد الكرة عقد جلسة مع الأندية، التى فوضت عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لإجراء بعض التعديلات، وبالفعل أجرى التعديل إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، وتغيرت مباراة الأهلى وبيراميدز من الدورى للكأس، لكن الأهلى أعلن رفضه خوض اللقاء، وأرسل شكوى لـ«كاف» وأخرى للجنة الأوليمبية بزعم عدم قانونية اجتماع اتحاد الكرة. ■ هل من الممكن أن يتراجع الاتحاد عن موقفه ويقيم المباراة ضمن مسابقة الدورى أو يؤجلها؟ - مستحيل، فقد وضعت تعديلات جدول الدورى ومباريات الكأس، ولا يمكن التراجع بأى شكل من الأشكال مهما حدث، وفى النهاية اتحاد الكرة لن يتراجع عن موقفه، وإذا رغب الأهلى فى خوض اللقاء فهذا شأنه، إذ لا يوجد وقت كاف لإجراء أى تعديلات أو تأجيلات، ونحن مقبلون على بطولة الأمم الإفريقية. كما أنه من المفترض الانتهاء من كأس مصر قبل ٣٠ يونيو المقبل، حتى يتمكن اتحاد الكرة من إرسال أسماء الفرق المشاركة فى الكونفيدرالية فى الموعد المحدد، لحفظ ماء الوجه أمام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، ومن المستحيل إخطار «كاف» بأسماء الفرق بعد «كان ٢٠١٩»، وطبقًا لجدول المواعيد، فتحديد بطل الكأس ووصيفه قبل أمم إفريقيا، وبطل الدورى ووصيفه بعدها، ولا بد أن يتكاتف الجميع حتى نلتزم بذلك. ■ ألا توجد نية لعقد جلسة ودية مع الأهلى؟ - للأسف أعتقد أنه من الصعب حل الأزمة حاليًا بجلسة ودية، خاصة فى ظل إصرار اتحاد الكرة على موقفه، والأمر نفسه للأهلى، لكن بعيدًا عن الأزمة، محمود الخطيب أخ عزيز ومهما حدثت اختلافات فى وجهات النظر، لن يؤثر ذلك على علاقتنا. ■ ما رأيك فى تجربة بيراميدز فى الدورى؟ - مليون فى المية بيراميدز عمل حالة جيدة فى الدورى، وأصبح واحدًا من الفرق المنافسة على بطولة الدورى، وساهم وجوده فى رفع القيمة المالية للمسابقة، التى عادت ضمن أقوى الدوريات بالمنطقة العربية.

■ بعيدًا عن الدورى وأزماته كيف ترى اهتمام الدولة بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية؟

- الحقيقة أن الدولة كلها تدعم وتساند من أجل نجاح بطولة الأمم، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وهو دعم منذ اليوم الأول لتقدمنا بطلب الاستضافة، واختيار الدكتور مصطفى مدبولى رئيسًا للجنة العليا المنظمة للبطولة يؤكد الاهتمام الكبير لخروج البطولة بشكل يليق باسم مصر، ورغم ضيق الوقت فالكل يسعى لتجهيز الملاعب أفضل تجهيز، وثقتى لا حدود لها لنجاح «كان ٢٠١٩».

■ هل اُستبعد استاد القاهرة من ملاعب «كان»؟

- استاد القاهرة هو الاستاد الرئيسى للبطولة، وستقام عليه مباراتا الافتتاح والنهائى، ولا صحة لما تردد حول استبعاده بسبب أرضيته، ومن المقرر أن يكون جاهزًا خلال أبريل أو مايو المقبل، وهناك متابعة دورية لجميع الاستادات.

■ هل ستزور لجنة التفتيش الملاعب مرة أخرى للاطمئنان على حالة الملاعب؟

- هناك لجنة متابعة بشكل دورى لرصد كل كبيرة وصغيرة، ليس للملاعب فقط لكن للفنادق والمستشفيات وكل ما يخص البطولة، والحمد لله الاتحاد الإفريقى، خاصة أحمد أحمد، رئيس كاف، لديه ثقة فى قدرتنا على التنظيم على أعلى مستوى.

■ هل انتهى تصميم شعار البطولة؟

- بالفعل تم الاتفاق على شعار بطولة الأمم، وهو شعار فرعونى، وسيعلن عنه فى الوقت المناسب وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقى.

■ ما تمنياتك للبطولة؟

- إذا كنا نتحدث عن نجاح البطولة تنظيميًا، فلا يوجد أمامنا وأمام لاعبى المنتخب والجهاز الفنى للفراعنة إلا الحصول عليها، لأن فرحتنا لن تكتمل إلا بذلك، وإن شاء الله يستغل اللاعبون المساندة الجماهيرية لتقديم مستوى ونتائج طيبة.

■ ما حقيقة إلغاء مباراة نيجيريا الودية؟

- مباراة نيجيريا فى موعدها ولا صحة لما تردد حول إلغائها، وأتمنى أن يستفيد اللاعبون منها.

■ ما عدد المباريات التى سيخوضها المنتخب قبل البطولة؟

- سيخوض ٣ مباريات من بينها مباراة نيجيريا نظرًا لدخول المنتخب معسكرًا قبل البطولة بأسبوعين، ومن الصعب خوض أكثر من مباراتين، لكن لو أتيحت الفرصة لخوض ٣ مباريات فى المعسكر الأخير فلا مانع، حال موافقة الجهاز الفنى بقيادة أجيرى.

■ ماذا عن مقترح إلغاء الدورى؟



- الدورى العام مستمر حتى انتهاء المسابقة، وحال عدم وضوح الرؤية حول هوية بطل الدورى والوصيف قبل ٣٠ يونيو المقبل، سأتدخل لدى الاتحاد الإفريقى لإعفاء الأندية المصرية من اللعب فى الأدوار التمهيدية فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، والدورى مش هيتلغى، أو حتى الكأس، علشان أزمة بين فريقين فى موعد مباراة، وإلغاء أى مسابقة سيصدر صورة سلبية عن الرياضة المصرية قبل انطلاق البطولة الإفريقية المقبلة.





