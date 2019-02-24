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رياضة
الأحد 24/فبراير/2019 - 07:54 م

الأردن يتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة السلة 2019

الأردن يتأهل لنهائيات
dostor.org/2530738

تأهل منتخب الأردن إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة بعد فوزه على ضيفه منتخب نيوزلندا 86-80 في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد في عمان، في ختام التصفيات الآسيوية التي شهدت خروج المنتخب اللبناني.

وبلغ المنتخب الأردني النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 2010 في تركيا.

ورفع فوز الأردن رصيده الى 19 نقطة في المركز الثالث لمجموعته، ليتأهل الى جانب نيوزيلندا المتصدرة (21 نقطة) وكوريا الجنوبية 20 نقطة والصين 19 نقطة، بينما خرج المنتخبان اللبناني والسوري من المنافسة لاكتفائهما بـ18 نقطة و14 نقطة تواليا.

وفقد المنتخب اللبناني الأحد آخر فرصة له للتأهل الى البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، اذ سقط على أرضه أمام كوريا الجنوبية 72-84، بعدما كان قد خسر الجمعة أيضا أمام نيوزيلندا بفارق نقطتين 67-69.

وكان منتخب الأردن فاز على الصين في الجولة قبل الأخيرة 86-62 مساء الجمعة أيضا، ودخل مباراة مصيرية أمام نيوزيلندا.

وسينضم المنتخب الأردني الى نظيره التونسي الذي كان حسم تأهله في التصفيات الإفريقية، الى البطولة العالمية التي تستضيفها الصين للمرة الأولى في تاريخها بين 31 أغسطس و15 سبتمبر المقبلين.

وستكون بطولة 2019 الأكبر في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة السلة، اذ يشارك فيها 32 منتخبا موزعين كالآتي: سبعة (إضافة الى الصين) من آسيا، خمسة من إفريقيا، سبعة من الأميركيتين، و12 من أوروبا.

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