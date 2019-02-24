مدرب حراس الأهلي: الفوز على الجونة مهم في مشوار الدوري

أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية الفوز الذي حققه الفريق على نادي الجونة، اليوم الأحد، في ضوء سعي الأهلي نحو صدارة جدول ترتيب الدوري، خاصة أن المنافسة شديدة على اللقب هذا الموسم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة بنتيجة (12) في الأسبوع الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز؛ ليضيف الفريق ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده الذي أصبح 48 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة.

وقال سليمان - في تصريحات عقب اللقاء - "إن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة، ونجحوا في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين، وهو ما يكشف شخصية الفريق البطل الذي يلعب دائما من أجل حصد لقب البطولة".

وأوضح مدرب حراس مرمى الأهلي، أن شريف إكرامي يمتلك شخصية قوية، وأنه لن يتم تقييمه من مشاركته في مباراة أو اثنتين، لأنه حارس كبير، وساهم مع الفريق في تحقيق بطولات للنادي على مدار السنوات الماضية، وأن المنافسة بينه وبين محمد الشناوي وعلي لطفي تصب في صالح الفريق، بجانب أن هناك حراسا شبابا بالنادي مثل أحمد طارق ومصطفى شوبير، يكتسبان من الحراس الكبار خبرات عديدة وهو ما يفيد الفريق في المستقبل.