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الثقافة
الأحد 24/فبراير/2019 - 07:47 م

"شعر نساء العالم" في حزب التجمع (صور)

شعر نساء العالم في
حسام الضمراني- ايهاب مصطفى
dostor.org/2530727

بدأت منذ قليل فعاليات أمسية منتدى الشعر المصري؛ تحت عنوان "شعر نساء العالم "، في المقر المركزي لحزب التجمع بوسط القاهرة.

يشارك في الندوة كل من، الدكتور محمود الضبع، رئيس قسم اللغة العربية بأداب قناة السويس، والشاعر والناقد الدكتور محمد السيد إسماعيل، وسيقدمان ورقة نقدية حول جنسوية الشعر، والخصائص الجمالية الأبرز لتلك الجنسوية.

وتشهد الفعاليات مشاركة عدد من أبرز الشاعرات العربيات، مثل رشا عمران، جيهان عمر، وفاء المصري، فردوس عبد الرحمن، هدى عمران، غادة خليفة، عزة حسين، رضا أحمد، آلاء حسانين.

وتقرأ الشاعرات في الأمسية بعض من قصائدهن، إلى جانب تقديم نماذج شعرية مختلفة من العالم، لشاعرات راسخات أثرن في التجربة الشعرية بتجليها الإنساني الواسع، وذلك احتفاء بتلك الشعرية التي ساهمت تاريخيا في تطور النوع الشعري، وهذبت الكثير من أظافره، تحت تأثيرات ربما لم تتبد للكثيرين بجلاء كاف، وتطمح الأمسية إلى التذكير بأن تلك الجمالية الفريدة تحملها أجيال من الشاعرات عبر العصور، كأنها رديف لعملية الميلاد، باعتبارها معنى يحمل أعلى تمايزات ذلك النوع بيولوجيا وإنسانيا وجماليا، وتقوم الشاعرة زيزي شوشة بتقديم الندوة التي قامت أيضا على إعدادها.

"شعر نساء العالم" في حزب التجمع (صور)
"شعر نساء العالم" في حزب التجمع (صور)
"شعر نساء العالم" في حزب التجمع (صور)
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