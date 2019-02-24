أمير الكويت: تجاهل القضية الفلسطينية أضر المنطقة

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أن تجاهل القضية الفلسطينية وراء ما يحدث اليوم من بؤر توتر واحتقان في منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك في كلمة الصباح أمام القمة العربية الأوروبية الأولى التي تستضيفها شرم الشيخ، اليوم الأحد ولمدة يومين.



وشدد أمير الكويت في كلمته على أن المنطقة مرت بمراحل تاريخية مختلفة كان التفاعل الحضاري وغيرها فيها واضحا؛ حيث تأثيرات المنطقة العربية واضحة وظاهرة على هياكل الحضارة الأوروبية وكذلك تأثيرات النهضة الأوروبية والحضارة الأوروبي على مؤسسات المنطقة العربية الفكرية والتعليمية والسياسية، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وأوضح أمير الكويت أن هذه العوامل وغيرها تعزز من تفاعل المنطقتين وتمكنهما من خلق آليات التنسيق والسعي لشراكة يمكن من خلالها دعم وتطوير العلاقاتن لتحقيق المصالح المشتركة على كافة المستويات الاقتصادية والتعليمية والطاقة والاستثمار.



وأضاف: "إننا نثق بأن مستقبل تعاوننا واعدا فحجم التبادل التجاري بين دولنا جاوز 326.5 مليار دولار واليوم نشهد تطورا وارتقاء بمستوى تعاوننا إلى مستويات أعلى كما أننا على ثقة أيضا بأننا قادرون على اللحاق بما فاتنا خلال السنوات الماضية من إنجازات على صعيد التعاون المشترك وفي جميع المجالات".



وأكد الشيخ الصباح أن الجميع يدرك حجم الأخطار والتحديات التي نواجهها لما نمر به من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية صعبة وهي ظروف تحتم على الجميع العمل سويا لمواجهتها.



وأشاد أمير الكويت بالدور المتميز الذي تقوم به المجموعة الأوروبية في التصدي للعديد من الملفات الساخنة على الساحة الدولية حيث أن الدور الأوروبي مثل مواجهة ظاهرة الإرهاب، وكذلك دوره على الصعيد الإنساني الذي يعد دورا متقدما ورائدا.



وأضاف: "نتطلع إلى أن نرى تفاعلا ومبادرات أكبر وأكثر مع هذه القضية المركزية وسعيا إلى جعلها في صدارة اهتمامات المجتمع الدولي لأننا ندرك أن ما نراه اليوم من بؤر توتر واحتقان في منطقتنا إنما هو بسبب تجاهل هذه القضية وعدم الوصول إلى الحل العادل والشامل الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بل وأبناء الأمة العربية بأسرها".