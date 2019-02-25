345 دولارًا.. سعر طن "السكر" اليوم
تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الإثنين، نحو 345 دولارًا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 330 دولارًا للطن.
تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الإثنين، نحو 345 دولارًا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 330 دولارًا للطن.
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