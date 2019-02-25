سفير فلسطين السابق فى مصر: الاحتلال الإسرائيلى يزداد غَشمًا

قال الدكتور بركات الفرا، سفير فلسطين السابق لدى مصر، إن إسرائيل قررت اعتقال رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس، والشيخ عبد العظيم سلهب ونائبه ناجح بكيرات، وإبعادهما إداريًا عن المسجد الأقصى المبارك لمدة سبعة أيام، مؤكدًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الشيخ عبد العظيم سلهب، من منزله.



وأضاف "الفرا"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب ونائبه وإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام، بصدد ما جرى يوم الجمعة، من افتتاح مصلى باب الرحمة.



وتمت عملية الاعتقال بعد يومين، من فتح مجلس الأوقاف في القدس لباب مجلس الرحمة المغلق، بقرار من الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003، لقرب كنيسة القيامة من باب مصلى مجلس الرحمة.



يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى أصدرت الليلة الماضية بيانًا، قالت فيه إنها ستعتقل كل من شارك في خرق قرار حظر فتح مصلى باب الرحمة.