الإمبراطور الياباني يعلن التخلي عن العرش 30 من أبريل المقبل

أعرب الإمبراطور الياباني أكيهيتو، الذي من المقرر تخليه عن العرش في الثلاثين من أبريل القادم ليخلفه نجله الأمير ناروهيتو "59 عاما "- عن تقديره للشعب الياباني، لدعمه في تنفيذ واجباته، في قيادة البلاد، وعدم خوض حروب خلال الثلاثين عامًا الماضية في ظل حكمه.



جاء ذلك في كلمة ألقاها أكيهيتو - البالغ من العمر" 85 عامًا " وبثتها وكالة أنباء "كيودو " اليابانية، اليوم الأحد، خلال الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على توليه العرش.



وأثنى الإمبراطور الياباني - في هذا الصدد - على دور الدول الأوروبية والمنظمات الدولية لدعمها لبلاده إبان المعاناة إثر الكوارث التي شهدتها.



وشارك في الاحتفالية أكثر من ألف شخص، بينهم سفراء أجانب.



وأصبح أكيهيتو رمزًا للسلام و"المصالحة" بعد وفاة والده هيروهيتو - الذي خاضت اليابان أثناء حكمه الحرب العالمية الثانية.