رئيس وزراء فرنسا: لا نعتزم سحب قواتنا من شمال مالي

صرح رئيس وزراء فرنسا، إدوار فيليب، بأن قوات بلاده الموجودة في شمال مالي لا تعتزم الانسحاب بعد ست سنوات من مواجهة الإرهابيين في المنطقة.



وأضاف فيليب - في تصريحات خلال زيارته لقوات بلاده بمدينة غاو شمالي مالي اليوم الأحد - أن فرنسا ستكون إلى جانب مالي طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا أن المهمة في الساحل الأفريقي مازالت طويلة".



وأشار إلى ضرورة مواصلة الحكومة في مالي لجهودها في تنفيذ اتفاقيات الجزائر للسلام 2015؛ متابعا "نحن ندرك تماما أن تنفيذ مثل هذا الاتفاق لا يمكن أن يتم في وقت قصير للغاية، وباريس ستبقى داعمة لمالي كلما كانت باماكو تريد ذلك، وسنواصل عملياتنا كلما كانت مالي تريد ذلك، لأن مهمتنا مشتركة ضد الإرهاب.



ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء مالي سومايلا بوبي مايغا، بالدور الفرنسي في دعم بلاده في مواجهتها للإرهاب، مشيرا إلى أن القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل تواجه عدة مشاكل.



يذكر أن فرنسا تقدم الدعم بشكل ملحوظ لمجموعة الخمس في الساحل، والتي تضم إلى جانب مالي كلا من موريتانيا والنيجر وتشاد وبركينافاسو، حيث أسست هذه الدول الخمس قوة عسكرية مشتركة يقودها الموريتاني الفريق حنانه ولد سيدي.