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الأحد 24/فبراير/2019 - 04:19 م

خارجية تونس: القمة العربية الأوروبية ستكون منبرا للحوار

وزير الشئون الخارجية
وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي
أ ش أ
dostor.org/2530524

قال وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم الأحد: إن القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ اليوم وغدا لها أهمية كبرى حيث تعد الأولى من نوعها بعد اعتمادها من مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة خلال مارس 2016 وتأتي بعد حوار دام عدة سنوات.

وأضاف الجهيناوي -الذي يشارك في فعاليات القمة ضمن وفد تونسي رفيع المستوى برئاسة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي - إن مشاركة 50 رئيس دولة وحكومة من كل الدول الأوروبية والعربية يؤكد مدى أهمية هذه القمة التي ستكون منبرا للحوار بين العرب وأوروبا اللذين تربطهما علاقات تعاون ومصالح مشتركة.

وأكد وزير الشئون الخارجية التونسي على أهمية التقاء زعماء المنطقة الأوربية والعربية للتداول في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما المسائل التنموية بين ضفتي المتوسط.

وأوضح الجهيناوي أن دور تونس سيكون هاما باعتبار علاقاتها المتميزة والمتقدمة مع أوروبا والاتحاد الأوربي..قائلا:"لنا صوت سوف يؤكده رئيس الجمهورية بحضوره في هذه القمة إلى جانب طرح المسائل المتعلقة بالإرهاب والأمن والهجرة التي ننظر إليها من زاوية دول الجنوب".

وقال وزير الشئون الخارجية التونسي: "إن سياسة بلاده فيما يتعلق بالهجرة واضحة، إذ أنها تحرص على حماية حدودها، ولا تسمح بأي هجرة غير شرعية لأوروبا"..مضيفا أن الحوار متواصل مع مختلف الأطراف كدول الاتحاد الأوروبي، مشددا على رفض تونس أن تكون بلاده منطقة عبور أو مركز إيواء للمهاجرين غير النظاميين.

وحول المحاور التي ستتطرق إليها القمة الأوروبية العربية..أوضح الجهيناوي أنه سيتم التداول في المسائل التي تهم المنطقتين العربية والأوروبية، لاسيما وأن أوروبا لها دور مهم على الساحة الدولية، إلى جانب المسائل التي تهم المنطقة العربية، على غرار الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا، والقضية الفلسطينية التي تعد في صدارة أولويات المجموعة الدولية، وخاصة المجموعة العربية والأوربية.

وبالنسبة للقمة العربية التي ستستضيفها تونس نهاية مارس المقبل..أكد وزير الشئون الخارجية التونسي أنها ستكون قمة "التوافق وليست قمة الجدل "، قائلا: "إن التحضيرات متقدمة على المستوى اللوجيستي إلى جانب استمرار التشاور مع مستوى وزراء الخارجية في الدول العربية".

وأضاف أن الرئيس التونسي سيجري على هامش القمة العربية الأوربية عدة لقاءات مع عدد من القادة العرب للنظر في مضمون هذه القمة ومخرجاتها، معربا عن أمله في أن تشكل قمة تونس مرحلة جديدة في إطار العمل العربي المشترك.

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