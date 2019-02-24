غدًا.. جمال الشاعر ضيف بيت الشعر بالأقصر

يحل الإعلامي والشاعر جمال الشاعر، ضيفًا على بيت الشعر بالأقصر، غدا الإثنين في تمام السابعة مساءً.



يذكر أن الشاعر سيلقي بعضًا من قصائده ويقدم الأمسية الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر.

