رئيس الوزراء والولاة الجدد بالسودان يؤدون اليمين الدستورية

أدى الدكتور محمد طاهر إيلا، رئيس الوزراء السوداني، إلى جانب 18 واليا للولايات المختلفة، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عمر البشير اليوم الأحد، حيث وجه الرئيس البشير، بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.



وأضاف - في تصريح أدلى به - أن السودان يمر بمرحلة جديدة من تاريخه تتطلب مضاعفة الجهد، ومعالجة القضايا الماثلة، خاصة ما يتعلق بالشباب، مشددا على أهمية توفير الخدمات الضرورية وتحقيق تطلعات المواطنين وإقامة العدل بينهم، مؤكدا أن اختيار الولاة جاء وفق الكفاءة.



وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء الجديد -في تصريح صحفي عقب أداء القسم- عن أمله في أن يوفق في أداء مهمته في هذه المرحلة التي يمر بها السودان والتي تتطلب تعاون الجميع لمعالجة القضايا العالقة.