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الأحد 24/فبراير/2019 - 04:10 م

ماتش ليفربول اليوم مباشر بوجود صلاح كورة أون لاين

ماتش ليفربول اليوم مباشر بوجود صلاح كورة أون لاين

ماتش ليفربول اليوم
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يعتبر ستيفن جيرارد لاعب الوسط السابق بفريق ليفربول هو الاكثر تسجيلاً للأهداف في ديربي انجلترا منذ تسميته بالبريميرليج عام 1992، حيث تمكن من إحراز تسع أهداف في مرمى اليونايتد.

ويسعى المدير الفني لمانشستر يونايتد سولسكاير لتحقيق الفوز على ليفربول للإنفراد بالمرتبة الرابعة بعد مرور 26 جولة على عمر المسابقة.
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ اللقاء وهي: أليسون، ميلنر، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، صلاح، ماني، فيرمينو.

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