رئيس الوزراء الإيطالي يصل شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، فور وصوله بمطار شرم الشيخ، للمشاركة في أعمال العربية الأوروبية الأولى، في وقت لاحق اليوم، تحت شعار "في استقرارنا نستثمر"، برئاسة مشتركة بين السيسي ورئيس المجلس الأوروبي، وبمشاركة نحو 49 دولة عربية وأوروبية بمدينة شرم الشيخ.



ومن المقرر أن تبحث القمة التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي؛ بما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقتين.



ويركز الجانبان على تعزيز التعاون من أجل إرساء الأمن، وتسوية النزاعات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة.