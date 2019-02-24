(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت - كورة اون لاين

ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، 24 فبراير 2019، الساعة 4:05 مساء.





ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، التي تقام على ستاد "أولد ترافورد"، على قنوات "بي إن سبورتس".





ويحتل ليفربول المركز الثاني بالدوري الانجليزي برصيد نقاط 65، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد نقاط 51.



