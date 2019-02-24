وفاة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية الأسبق أنطوان جيزنجا عن 93 عامًا

أعلن لامبرت ميندي أومالانج، وزير الاتصالات والإعلام والمتحدث باسم الحكومة في الكونغو الديمقراطية، وفاة رئيس الوزراء الكونغولي الأسبق أنطوان جيزنجا، عن عمر ناهز 93 عاما.



وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الأحد، أن جيزنجا كان رئيس وزراء للكونغو بين عامي 2006 و2008.



وكان جيزنجا قد أسس عام 1964 الحزب اللومومبي الموحد، والذي حصل في الانتخابات البرلمانية لعام 2006 على 34 مقعدا من أصل 500 مقعد في البرلمان، ليصبح ثالث أكبر حزب، إلا أنه استقال من رئاسة الوزراء في 25 سبتمبر 2008 لأسباب صحية.