القاهرة : الأحد 24 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
فن
الأحد 24/فبراير/2019 - 04:05 م

غدًا.. فريق عمل "ياسمينا" يبدأ التصوير لخوض سباق رمضان

حورية فرغلي
حورية فرغلي
أ ش أ
dostor.org/2530497

يبدأ فريق عمل مسلسل "ياسمينا"، غدا الإثنين، التصوير، ليخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة الغجر، من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية، ليلقي الضوء على العديد من القضايا المهمة فى المجتمع.

ويعتبر المسلسل أول عمل درامي من إنتاج نقابة السينمائيين، بمشاركة شركة خاصة تعمل بالإنتاج الفني بشكل جديد فى المضمون، ليكون خطوة نحو إنتاج أعمال درامية جديدة.

والمسلسل تدور أحداثه فى 30 حلقة، ويشارك في بطولته: حورية فرغلي، سامح الصريطي، وكوكبة من النجوم، تأليف محمد الغيطي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

منذ أقل من شهر

عبدالله مجدى الهوارى: أنا البطل والمخرج والمؤلف فى «العفريت»

منذ أقل من شهر

أبطال وصُنّاع «قصة حب»: يعيد الرومانسية للسينما.. ويحمل رسالة للعشاق الجدد

منذ أقل من شهر

ألبوم أصالة فى عيد الحب: تحدى «بنت الأكابر»

منذ أقل من شهر

صناع وأبطال «أهو ده اللى صار» يتحدثون مع بدء عرضه

منذ أقل من شهر

شيرين رضا: الدراما «الله يرحمها».. وسعيدة بحالة السينما

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر hd

النواب يقر تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات بالدفع غير النقدي

"عبدالعال": الدولة العميقة تحارب أي تقدم

السيسي يوقع على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

كورة Live مشاهدة مباراة Liverpool VS Manchester United بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع

(محمد صلاح) كورة اون لاين | يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار- koora

يلا شوت hd |مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن أهم مباريات اليوم

ألبومات الصور

حماية المستهلك تحرر محاضر ضد شركات الأجهزة الكهربائية بالأقصر

محافظ بني سويف يسلم الجوائز للفائزين ببطولة الجمهورية في تنس الطاولة

رئيس جامعة سوهاج يشارك في ملتقى الأعمال الأول بالمحافظة (صور)

تطوير المرافق المحيطة باستاد الإسكندرية استعددًا للأمم الأفريقية

رياضة

ظهير بايرن ميونيخ يشن هجومًا على كوفاتش

أياكس يحطم آمال أرسنال في "أوفرمارس"

جو هارت يقترب من الدوري الأمريكي

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

كورة Live مشاهدة مباراة Liverpool VS Manchester United بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع

(محمد صلاح) كورة اون لاين | يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار- koora

يلا شوت hd |مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن أهم مباريات اليوم

ads
كشكول

"مرتجى" تفتتح برنامج تنمية المهارات البشرية في شمال سيناء

"سوق الخير" معرض بتجارة عين شمس.. 17 مارس

دراسة جامعية تطالب بتبني سياسة الاحتواء الفكري لمن وقع في براثن الإرهاب

بالصور.. "تعليم المنيا" يتابع استخدام الطلاب لجهاز التابلت

وحدة مناهضة العنف بجامعة القاهرة تُبدى استياءها من إعلان الصحة

الأمصار

محاولة لاختطاف طائرة في بنجلاديش كانت متجهة إلى دبي

الجزائر.. تجدد المظاهرات ضد ترشح بوتفليقة

هاري وميجان يستهلان زيارتهما للمغرب بمشروع التعليم للجميع.. صور

بعد قرار ولي العهد.. وزير سعودي ينشر تغريدة لم يفهمها أحد

أول تصريح للسفيرة السعودية "ريما بنت بندر" عقب تعيينها

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

World War II: TCG 190 مهمة فى الحرب العالمية الثانية

UnExplored - Unlocked Edition.. قتال العفاريت والهياكل العظمية

"Foundation".. إنشاء مدينة بدون كهرباء

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

كيف تقضي على مغص الرضع بطرق طبيعية؟

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎