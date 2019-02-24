غدًا.. فريق عمل "ياسمينا" يبدأ التصوير لخوض سباق رمضان

يبدأ فريق عمل مسلسل "ياسمينا"، غدا الإثنين، التصوير، ليخوض به سباق دراما رمضان المقبل.



وتدور أحداث المسلسل حول حياة الغجر، من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية، ليلقي الضوء على العديد من القضايا المهمة فى المجتمع.



ويعتبر المسلسل أول عمل درامي من إنتاج نقابة السينمائيين، بمشاركة شركة خاصة تعمل بالإنتاج الفني بشكل جديد فى المضمون، ليكون خطوة نحو إنتاج أعمال درامية جديدة.



والمسلسل تدور أحداثه فى 30 حلقة، ويشارك في بطولته: حورية فرغلي، سامح الصريطي، وكوكبة من النجوم، تأليف محمد الغيطي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.